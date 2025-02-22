Бывший игрок «Зенита» Саусь: смогу прожить в Калининграде на 30 тыс. рублей

Экс-хавбек санкт-петербургского «Зенита», ныне выступающий за калининградскую «Балтику», Владислав Саусь заявил, что смог бы прожить на 30 тыс. рублей. Также полузащитник назвал сумму, которая нужна ему в месяц для хорошей жизни.

— Самый популярный вопрос российским футболистам сейчас: на 30 тыс. смогли бы прожить?

— Если не считать того, что я снимаю жильё, то, думаю, смог бы прожить на эту сумму в Калининграде.

— Где жить дороже: в Санкт-Петербурге или Калининграде?

— В Санкт-Петербурге всё немного дороже. В Калининграде дешевле продукты, жильё.

— Сколько вам в целом нужно в месяц для комфортной жизни?

— Тысяч 80 или 100. Может, чуть больше, — приводит слова Сауся «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Саусь сыграл за «Балтику» 19 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 350 тыс.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика».