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Бывший игрок «Зенита» Саусь: смогу прожить в Калининграде на 30 тыс. рублей

Бывший игрок «Зенита» Саусь: смогу прожить в Калининграде на 30 тыс. рублей
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Экс-хавбек санкт-петербургского «Зенита», ныне выступающий за калининградскую «Балтику», Владислав Саусь заявил, что смог бы прожить на 30 тыс. рублей. Также полузащитник назвал сумму, которая нужна ему в месяц для хорошей жизни.

— Самый популярный вопрос российским футболистам сейчас: на 30 тыс. смогли бы прожить?
— Если не считать того, что я снимаю жильё, то, думаю, смог бы прожить на эту сумму в Калининграде.

— Где жить дороже: в Санкт-Петербурге или Калининграде?
— В Санкт-Петербурге всё немного дороже. В Калининграде дешевле продукты, жильё.

— Сколько вам в целом нужно в месяц для комфортной жизни?
— Тысяч 80 или 100. Может, чуть больше, — приводит слова Сауся «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Саусь сыграл за «Балтику» 19 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 350 тыс.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика».

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