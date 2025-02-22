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«Барселона» усилила интерес к Диасу на фоне расширения лимита зарплат в клубе — AS

«Барселона» усилила интерес к Диасу на фоне расширения лимита зарплат в клубе — AS
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«Барселона» начала проявлять ещё больший интерес к приобретению крайнего нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса грядущим летом после того, как каталонский клуб смог добиться расширения лимита для зарплат. Об этом сообщает AS.

По информации источника, зарплатный фонд сине-гранатовых был увеличен на € 37 млн и на текущий момент составляет € 463,642 млн. Это позволяет «Барселоне» действовать более свободно на трансферном рынке. При этом приоритетной целью испанского гранда на лето по-прежнему остаётся 28-летний Диас.

В нынешнем сезоне Диас принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

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