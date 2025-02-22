Полузащитник «Урала»: в РПЛ играть легче и приятнее, чем в ФНЛ

Полузащитник «Урала» Тимур Аюпов ответил на вопрос, в чём основное отличие РПЛ от ФНЛ.

«В чем главное различие РПЛ и ФНЛ? Как бы это парадоксально ни звучало, в РПЛ играть легче, чем в ФНЛ. В РПЛ больше игровых команд, где подбор футболистов позволяет играть в футбол. В ФНЛ же меньше мысли и больше беготни, а также акцента на борьбу и физические показатели. Поэтому, с моей точки зрения, играть в РПЛ приятнее и легче, чем в ФНЛ», – приводит слова Аюпова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Первой лиги 31-летний Аюпов провёл 20 матчей за «Урал», в которых отметился пятью забитыми мячами. Его команда занимает третье место в турнирной таблице с 37 очками и на шесть баллов отстаёт от зоны прямого выхода в РПЛ.