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Калешин: думаю, в «Краснодаре» сожалеют об отсутствии трансферов зимой

Калешин: думаю, в «Краснодаре» сожалеют об отсутствии трансферов зимой
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Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин поделился мнением о трансферной кампании «быков» нынешней зимой, в ходе которой они не приобрели ни одного игрока.

— Думаю, что «Краснодар» готовил трансферы, но там что-то не получилось. Просто не смогли договориться, но, думаю, они сами сожалеют, потому что пару позиций можно было усилить, того же нападающего взять. Наверное, альтернативы Кордобе на данный момент нет. Ну и, наверное, в защиту справа нужно было кого-нибудь помоложе.

— То, что смогли сохранить всех, — это достижение?
— Да. А кто там особо может уйти? Сперцян и Кордоба. Кордоба только переподписал контракт, а Сперцян неоднократно говорил, что до конца сезона в любом случае доиграет. Поэтому у остальных лидеров я не думаю, что много предложений. Молодцы, что остались, — приводит слова Калешина Metaratings.

Калешин выступал в составе «Краснодара» с 2013 по 2017 год. За этот период защитник принял участие в 119 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и 15 результативными передачами.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

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