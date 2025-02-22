Александр Кульчий: «Динамо» должно ставить задачу стать чемпионом

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Александр Кульчий считает, что бело-голубые должны ставить перед собой задачу бороться за чемпионство.

«У «Динамо» два конкурентоспособных состава. Есть всё для того, чтобы войти в тройку. «Динамо» — большой клуб! Должны ставить задачу стать чемпионами. Год назад были в шаге от этого. В таблице всё плотно, но нет ничего невозможного. В чемпионате будет видно, кто как подготовился ко второй части», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали 35 очков и на текущий момент занимают четвёртое место, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на четыре очка. В первом туре после возобновления чемпионата России «Динамо» встретится с «Ростовом». Игра состоится 2 марта и начнётся в 19:30 мск.

Материалы по теме Андрей Каряка оценил трансферную кампанию «Динамо» в зимнее окно

Самая крупная победа «Динамо»: