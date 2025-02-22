Каряка предположил, почему «Краснодар» никого не подписал в зимнее трансферное окно

Бывший футболист сборной России Андрей Каряка прокомментировал отсутствие трансферов у «Краснодара» в зимнее межсезонье.

«Наверное, в это трансферное окно «Краснодар» не смог подписать тех футболистов, которых хотел видеть у себя. У «быков» немного другая трансферная философия. Они за кем-то следят, футболист, может быть, на карандаше даже больше года, и таким образом усиливаются точечно. Возможно, сейчас не было такого игрока, который усилил бы «Краснодар», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент «Краснодар» лидирует в РПЛ сезона-2024/2025 с 39 очками и лишь по дополнительным показателям опережает действующего чемпиона «Зенит».