Аморим: знал, что работать в «Манчестер Юнайтед» будет трудно, но не думал, что настолько

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отметил, насколько сложно работать в стане «красных дьяволов».

«Если бы кто-нибудь сказал мне в самом начале, что команда выиграет при мне только четыре матча из 14, то я бы не поверил. Ответил бы такому человеку, что он сумасшедший. И это самое тяжёлое для меня, ведь речь идёт о тренерской гордости. Вы работаете в «Манчестер Юнайтед», но проигрываете девять матчей в Премьер-лиге.

Будучи футболистом, ты понимаешь, что в подобной ситуации бывает трудно что-то изменить. Сейчас мы находимся именно в таком моменте. Так что я ожидал трудных дней, но не настолько», — сказал Аморим в эфире TNT Sports.

После 25 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место.

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