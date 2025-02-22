Защитник ЦСКА Круговой высказался о победе над «Крыльями Советов»

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался о товарищеском матче с самарскими «Крыльями Советов» (4:2).

«Конечно, всегда хочется закончить сборы победой. Где-то сыграли хорошо, а где-то – плохо. Самое главное, что мы обыграли «Крылья Советов». Теперь в хорошем настроении возвращаемся домой», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.