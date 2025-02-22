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Защитник ЦСКА Круговой высказался о победе над «Крыльями Советов»

Защитник ЦСКА Круговой высказался о победе над «Крыльями Советов»
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Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался о товарищеском матче с самарскими «Крыльями Советов» (4:2).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 февраля 2025, суббота. 11:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
4 : 2
Крылья Советов
Самара, Россия
1:0 Обляков – 6'     2:0 Мусаев – 22'     2:1 Келлвен – 27'     3:1 Койта – 31'     4:1 Шуманский – 66'     4:2 Зиньковский – 78'    

«Конечно, всегда хочется закончить сборы победой. Где-то сыграли хорошо, а где-то – плохо. Самое главное, что мы обыграли «Крылья Советов». Теперь в хорошем настроении возвращаемся домой», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

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