Агент Даниила Уткина рассказал о планах игрока после окончания аренды в «Ахмате»

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Даниила Уткина, рассказал о намерении своего подопечного вернуться в команду после окончания его аренды в «Ахмате».

«У Уткина в планах после окончания сезона вернуться в «Ростов». Мы надеемся, что он проведёт хороший остаток сезона в «Ахмате» и поможет команде сохранить прописку в РПЛ. Дальше будем от этого отталкиваться», — приводит слова Уткина Metaratings.

В нынешнем сезоне 25-летний Уткин сыграл за «Ахмат» 10 матчей в РПЛ, забив в них один гол и сделав три результативные передачи. Команда из Грозного занимает 15-е место в турнирной таблице с 13 очками и находится в зоне прямого вылета в Первую лигу, отставая от зоны стыковых матчей на один балл.