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Анчелотти ответил на вопрос о фаворитах Лиги чемпионов

Анчелотти ответил на вопрос о фаворитах Лиги чемпионов
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил, какие клубы он воспринимает в качестве основных претендентов на победу в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

«Команды из испанской Ла Лиги очень конкурентоспособны. От Италии уже осталось не так много команд. От Англии здорово себя показывает «Ливерпуль», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Королевский клуб» встретится с мадридским «Атлетико». Первый матч между «матрасниками» и «Реалом» состоится 4 марта и начнётся в 23:00 мск. Ответная встреча пройдёт 12 марта. Стартовый свисток судьи также прозвучит в 23:00 мск.

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