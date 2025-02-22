Анчелотти ответил на вопрос о фаворитах Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил, какие клубы он воспринимает в качестве основных претендентов на победу в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

«Команды из испанской Ла Лиги очень конкурентоспособны. От Италии уже осталось не так много команд. От Англии здорово себя показывает «Ливерпуль», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Королевский клуб» встретится с мадридским «Атлетико». Первый матч между «матрасниками» и «Реалом» состоится 4 марта и начнётся в 23:00 мск. Ответная встреча пройдёт 12 марта. Стартовый свисток судьи также прозвучит в 23:00 мск.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: