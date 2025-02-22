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«Это будет красиво». Анчелотти — о мадридском дерби в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Это будет красиво». Анчелотти — о мадридском дерби в 1/8 финала Лиги чемпионов
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о результатах жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, согласно которым «сливочные» встретятся с «Атлетико».

«Эти матчи Лиги чемпионов будут трудными. Они будут красивыми, интересными и сбалансированными. Мы сыграли вничью [с «Атлетико»] в последних двух встречах, а это означает, что качество команд одинаково», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Первый матч между «Реалом» и «Атлетико» состоится 4 марта и начнётся в 23:00 мск. Ответная встреча пройдёт 12 марта. Стартовый свисток судьи также прозвучит в 23:00 мск. «Сливочные» являются действующими обладателями трофея Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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