Экс-игрок «Динамо» Кульчий: у команды проблема с центральными защитниками

Бывший полузащитник московского «Динамо» Александр Кульчий отметил проблему бело-голубых с центральными защитниками.

«Мне ближе футбол, когда команда играет в атаку. Понятно, что должен быть баланс, надёжность в обороне. Но тот же Скопинцев у них номинальный защитник, Даса тоже действует в атаке. У «Динамо» больше проблема с центральными защитниками. Если будет играть Майсторович, будет больше надёжности в обороне. Мне он нравится больше — до его травмы была надёжность в обороне. Он должен выходить в стартовом составе», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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