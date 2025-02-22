Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Без Джуда тоже добивались результата». Анчелотти — о дисквалификации Беллингема

«Без Джуда тоже добивались результата». Анчелотти — о дисквалификации Беллингема
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о двухматчевой дисквалификации атакующего полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема. Напомним, английский футболист получил красную карточку во время матча 24-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (1:1) за оскорбление судьи.

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 15'     1:1 Будимир – 58'    
Удаления: нет / Беллингем – 39'

«Мы должны уважать это решение. Клуб подаст апелляцию с целью сокращения наказания в виде двух матчей. Завтра будет играть другой футболист. И без Беллингема мы также добивались хороших результатов», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Ранее соответствующий комитет уже отклонил апелляцию «Реала» об отмене дисквалификации Беллингема. Полузащитник пропустит две следующие игры в рамках Ла Лиги — с «Жироной» и «Бетисом».

Материалы по теме
«Это будет красиво». Анчелотти — о мадридском дерби в 1/8 финала Лиги чемпионов

Беллингем угостил кофе замёрзшую болельщицу:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android