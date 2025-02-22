«Без Джуда тоже добивались результата». Анчелотти — о дисквалификации Беллингема

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о двухматчевой дисквалификации атакующего полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема. Напомним, английский футболист получил красную карточку во время матча 24-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (1:1) за оскорбление судьи.
«Мы должны уважать это решение. Клуб подаст апелляцию с целью сокращения наказания в виде двух матчей. Завтра будет играть другой футболист. И без Беллингема мы также добивались хороших результатов», — приводит слова Анчелотти Sport.es.
Ранее соответствующий комитет уже отклонил апелляцию «Реала» об отмене дисквалификации Беллингема. Полузащитник пропустит две следующие игры в рамках Ла Лиги — с «Жироной» и «Бетисом».
Беллингем угостил кофе замёрзшую болельщицу:
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