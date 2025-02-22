Гурцкая рассказал, как помог сделать бесплатный трансфер Аленичева из «Порту» в «Спартак»

Известный агент Тимур Гурцкая поделился воспоминаниями о том, как ему удалось поспособствовать возвращению бывшего хавбека Дмитрия Аленичева в московский «Спартак» из португальского «Порту».

— Шикунов меня познакомил с [генеральным директором «Спартака»] Перваком, и Юра сказал: «Привези мне Аленичева». Это 2004 год. Я позвонил Писареву: «Коль, такая история, давай попробуем». Мы поехали в Порту, два дня его уговаривали — и уговорили. Он выиграл Лигу чемпионов, через неделю вернулся в Россию, и мы договорились со «Спартаком».

— Как вы его убеждали?

— Все вместе: и деньги, и громкие слова про «Спартак». И что в «Порту» он мало играл, и, может, уже устал за границей. Нам ещё повезло: приехали на «Драган», и Аленичев сказал, что обсудит с Жозе [Моуринью]. Говорит: «За сколько продашь в «Спартак»?» — «За $ 1 млн». А это вообще не входило в наши планы — денег на покупку не было.

Но Жозе добавил: «Если выиграем Лигу чемпионов, отдам бесплатно». В знак благодарности за помощь. Проходит две недели, они выигрывают Лигу чемпионов. Всегда говорю, что есть стечение обстоятельств и элемент фарта, — приводит слова Гурцкая Sports.ru.

В финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2003/2004 «Порту» разгромил «Монако» со счётом 3:0. Дмитрий Аленичев вышел на замену на 60-й минуте, а на 75-й забил третий гол во встрече.