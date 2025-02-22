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Салах высказался о том, что может провести свой последний матч с «Сити» за «Ливерпуль»

Салах высказался о том, что может провести свой последний матч с «Сити» за «Ливерпуль»
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Звёздный вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что не думает о том, что в это воскресенье, 23 февраля, может провести свой последний матч с «Манчестер Сити» в составе мерсисайдцев.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если честно, я не знаю. Я просто чувствую, что сейчас всё моё внимание сосредоточено на победе в Премьер-лиге. Неважно, последняя это игра или не последняя, ​​посмотрим», — сказал Салах в интервью Premier League Productions.

Напомним, египтянин до сих пор находится без контракта на следующий сезон. Ранее он заявлял о желании продлить соглашение с «Ливерпулем».

В текущем сезоне 32-летний футболист сыграл в 37 матчах за команду Арне Слота во всех турнирах, в которых забил 29 голов и сделал 20 результативных передач.

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