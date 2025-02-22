Дьяков: Глебову и Касересу нужно быстро вписаться, «Динамо» будет бороться за чемпионство

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о трансферах московского «Динамо» в зимнее трансферное окно. Бело-голубых пополнили полузащитник Данил Глебов и защитник Хуан Касерес.

«Хотелось бы, чтобы трансферы Глебова и Касереса в «Динамо» произошли в январе, чтобы футболисты прошли всю предсезонку и поняли требования тренера. Но молодцы, что всё-таки подписали новичков, хоть и на флажке трансферного окна.

У футболистов мало времени для адаптации, но им нужно быстро вписываться, ведь «Динамо» будет вести борьбу за чемпионство», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.