Агент Гурцкая рассказал о самой большой комиссии от «Спартака»

Известный агент Тимур Гурцкая рассказал о комиссиях в московском «Спартаке».
– Самая крупная комиссия за период в «Спартаке»?
– Может быть, пара сотен тысяч долларов.
– Вы как-то говорили, что могло быть $ 2-3 млн.
– Такие деньги могли быть, но их делила большая группа людей. Не один-два человека.
– Сколько раз вы общались с Федуном?
– Кроме «здрасьте» на стадионе, наверное, никогда не общался.
– Но он хорошо знал, чем вы занимаетесь?
– Думаю, да. Он был очень осведомлён обо всём, что происходит. Ходила легенда, что он знает не всех менеджеров в ИФД «Капиталъ» и «Лукойле», которые приносят миллионы, но знает всех, кто зашивает бутсы в «Спартаке». Он был настолько погружён и настолько любил футбол, что, конечно, все сплетни знал.
– Как он тогда мог не общаться с человеком, который покупал крайне важных игроков в крайне важный момент?
– Он же общался с Трабукки. Общался с Каррерой. Зачем общаться со всеми?
– Болельщики «Спартака» скажут, что при Федуне клуб в основном страдал. У вас есть понимание – почему?
– Почему-то болельщики «Спартака» выбрали себе такой имидж: они всегда страдают. Им это нравится, скорее всего. Была полоса ЦСКА, сейчас полоса «Зенита». И руководство «Спартака» не хочет или не может поменять гегемонию Питера.
«Спартаку» недостаточно менеджмента. Прошлый год показал, что два клуба могли обогнать «Зенит» – и «Спартака» среди них не было. Видимо, у руководства нет такой задачи. Ни у предыдущего, ни у сегодняшнего, — приводит слова Гурцкая Sports.ru.