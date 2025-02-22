«Я даже не знаю, что такое «твит». Анчелотти — о постах «Атлетико» про «Реал» в соцсети

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос журналистов, что он думает об упоминании «Атлетико» «сливочных» в своём официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

«Я даже не знаю, что такое «твит». Мне уже трудно понять это. Думаю, со временем вы объясните мне, что это такое (улыбается)», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Ранее пресс-служба «Атлетико» отреагировала на результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, где «матрасникам» предстоит встретиться с «Реалом», опубликовав в своём аккаунте в указанной соцсети популярный мем из компьютерной игры Grand Theft Auto: San Andreas.

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