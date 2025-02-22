Гурцкая — о «Зените»: могут подписать игрока за 48 часов, а другим надо сопли жевать месяц

Известный агент Тимур Гурцкая рассказал, как санкт-петербургский «Зенит» решает трансферные вопросы.

– Я знаю, как работает «Зенит». Если понимает, что вопрос денег, решает сразу: даём или не даём. Вот и всё.

Когда я критиковал «Краснодар», что они пошли за игроком в € 15 млн, они на меня обиделись. Но зачем идти за € 15 млн, если вы морально не готовы отдавать такие деньги? В итоге купили Виктора Са за € 1,5 млн.

– Про «Зенит» комплиментарно прозвучало. Вам нравится, как он действует?

– Они просто засыпают деньгами – и всё. Идут за человеком, узнают, сколько он стоит – и быстро между собой решают, готовы ли столько заплатить. Поэтому могут подписать за 48 часов. А другому клубу надо зачем-то месяц там сидеть и сопли жевать, — приводит слова Гурцкая Sports.ru.

После 18 туров РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 39 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским ЦСКА. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.