Кульчий — о Глебове: «Динамо» отдало большие деньги за российского игрока

Бывший футболист московского «Динамо» Александр Кульчий высказался о приобретении бело-голубыми экс-защитника «Ростова» Данила Глебова.

«Тренерский штаб лучше знает, какие позиции проблемные. Посчитали нужным приобрести Глебова. «Динамо» не тратит большие суммы, но за российского игрока отдали большие деньги. Но решать не мне. Сейчас такой рынок. Точечно усилились, а чемпионат покажет, как новички вольются в коллектив», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Данил Глебов провёл 17 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России.