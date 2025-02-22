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Агент воспитанника ЦСКА Лукина рассказал о ситуации с контрактом защитника

Агент воспитанника ЦСКА Лукина рассказал о ситуации с контрактом защитника
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Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы 20-летнего защитника ЦСКА Матвея Лукина, рассказал о ситуации с продлением контракта игрока с красно-синими. Действующее трудовое соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до лета 2025 года.

«Есть вероятность, что в ближайшее время договоримся о продлении контракта. Переговоры продвигаются хорошо», — приводит слова Бердышева Metaratings.

Лукин является воспитанником ЦСКА. В составе взрослой команды армейцев 20-летний защитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,20 млн.

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