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Александр Хаджи: переход Селихова в «Урал» — неожиданный выбор

Александр Хаджи: переход Селихова в «Урал» — неожиданный выбор
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Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи высказался о подписании вратарём Александром Селиховым контракта с «Уралом», выступающим в Мелбет Первой лиге. Ранее Селихов являлся футболистом красно-белых.

«Переход Селихова в «Урал» — неожиданный выбор. Видимо, не было хороших предложений в РПЛ, а ему хочется играть. Не сидеть же просто так? Поэтому он пошёл в «Урал». По сути, Александр — первый вратарь. Если бы не его травмы, он был бы сильнее всех остальных. Многие тренеры из РПЛ знают о его повреждениях и его не берут в свои команды.

«Урал» лишился Помазуна, поэтому произошёл обмен — Илья в «Спартак», а Селихов в «Урал». Мне жаль Александра, он мне нравился как вратарь, но травмы не дали ему раскрыться. Если у него не будет повреждений и он вернётся в РПЛ, будет играть на высоком уровне», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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