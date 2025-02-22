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«Ливерпулю» интересен Уэсли, которого ранее пытался приобрести «Зенит» — UOL

«Ливерпулю» интересен Уэсли, которого ранее пытался приобрести «Зенит» — UOL
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«Ливерпуль» проявляет интерес к 21-летнему правому защитнику «Фламенго» Уэсли Франсу. Об этом сообщает UOL.

По информации источника, мерсисайдцы уже сделали бразильскому клубу неофициальное предложение о трансфере футболиста. Нынешней зимой санкт-петербургский «Зенит» был готов заплатить за 21-летнего игрока € 25 млн, однако красно-чёрные ответили отказом. Подчёркивается, что «Фламенго» может потребовать у «Ливерпуля» более € 30 млн за переход Уэсли.

Ранее СМИ сообщали, что сине-бело-голубые были готовы увеличить предложение по защитнику до € 38 млн в период действия зимнего трансферного окна.

Действующее трудовое соглашение Уэсли с нынешним клубом рассчитано до зимы 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 9 млн.

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