Каррагер назвал защитника, который пригодился бы «Ливерпулю»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер уверен, что подписание защитника «Арсенала» Юрриена Тимбера пошло бы на пользу мерсисайдцам.

«Что касается «Ливерпуля», я твердил о необходимости усиления защиты и хотел бы, чтобы у них был такой защитник, как Юрриен Тимбер. Недавние травмы Джозефа Гомеса и Конора Брэдли оставили Слота (Арне, главный тренер. — Прим. «Чемпионата») без защиты», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

В текущем сезоне АПЛ 23-летний Тимбер провёл 22 матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

На данный момент «Ливерпуль» уверенно лидирует в АПЛ, набрав 61 очко после 26 матчей, и опережает идущий на второй строчке «Арсенал» на восемь очков, однако у «канониров» игра в запасе.