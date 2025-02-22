Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каррагер назвал защитника, который пригодился бы «Ливерпулю»

Каррагер назвал защитника, который пригодился бы «Ливерпулю»
Комментарии

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер уверен, что подписание защитника «Арсенала» Юрриена Тимбера пошло бы на пользу мерсисайдцам.

«Что касается «Ливерпуля», я твердил о необходимости усиления защиты и хотел бы, чтобы у них был такой защитник, как Юрриен Тимбер. Недавние травмы Джозефа Гомеса и Конора Брэдли оставили Слота (Арне, главный тренер. — Прим. «Чемпионата») без защиты», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

В текущем сезоне АПЛ 23-летний Тимбер провёл 22 матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

На данный момент «Ливерпуль» уверенно лидирует в АПЛ, набрав 61 очко после 26 матчей, и опережает идущий на второй строчке «Арсенал» на восемь очков, однако у «канониров» игра в запасе.

Материалы по теме
«Сити» — «Ливерпуль», дерби Стамбула и ещё 10 топ-матчей выходных
Рейтинг
«Сити» — «Ливерпуль», дерби Стамбула и ещё 10 топ-матчей выходных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android