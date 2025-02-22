Каряка: травмы — неизбежная часть футбола, но Головину нужно доказывать свой уровень

Бывший футболист «Бенфики» Андрей Каряка пожелал меньше получать повреждений российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину. Ранее главный тренер монегасков Ади Хюттер сообщил, что 28-летний футболист травмировал приводящую мышцу.

«Травмы — неизбежная часть футбола. Желаю Головину поменьше повреждений, ведь он один из лидеров «Монако». А частые травмы — всегда обидно. Кроме тренировок, ничего ещё нового не придумали, поэтому Александру нужно постоянно доказывать свой уровень», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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