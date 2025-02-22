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Каряка: травмы — неизбежная часть футбола, но Головину нужно доказывать свой уровень

Каряка: травмы — неизбежная часть футбола, но Головину нужно доказывать свой уровень
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Бывший футболист «Бенфики» Андрей Каряка пожелал меньше получать повреждений российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину. Ранее главный тренер монегасков Ади Хюттер сообщил, что 28-летний футболист травмировал приводящую мышцу.

«Травмы — неизбежная часть футбола. Желаю Головину поменьше повреждений, ведь он один из лидеров «Монако». А частые травмы — всегда обидно. Кроме тренировок, ничего ещё нового не придумали, поэтому Александру нужно постоянно доказывать свой уровень», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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