Фото: реакция сэра Алекса Фергюсона на два пропущенных гола «МЮ» в матче с «Эвертоном»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон посетил матч 26-го тура чемпионата Англии, в котором «красные дьяволы» встречаются с «Эвертоном». Ближе к концу первого тайма была показана реакция шотландского специалиста на счёт в игре, в которой манкунианцы пропустили два безответных мяча.

Фото: Кадр из трансляции

На 19-й минуте счёт в матче открыл нападающий ливерпульской команды Бету. На 33-й минуте полузащитник Абдулайе Дукуре укрепил преимущество «Эвертона». Игра проходит на домашнем стадионе «ирисок» «Гудисон Парк».

После 25 туров нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков и занимает 15-е место, находясь в 12 очках от зоны вылета.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: