Фото: реакция сэра Алекса Фергюсона на два пропущенных гола «МЮ» в матче с «Эвертоном»
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон посетил матч 26-го тура чемпионата Англии, в котором «красные дьяволы» встречаются с «Эвертоном». Ближе к концу первого тайма была показана реакция шотландского специалиста на счёт в игре, в которой манкунианцы пропустили два безответных мяча.
Фото: Кадр из трансляции
На 19-й минуте счёт в матче открыл нападающий ливерпульской команды Бету. На 33-й минуте полузащитник Абдулайе Дукуре укрепил преимущество «Эвертона». Игра проходит на домашнем стадионе «ирисок» «Гудисон Парк».
Англия — Премьер-лига . 26-й тур
22 февраля 2025, суббота. 15:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Бету – 19' 2:0 Дукуре – 33' 2:1 Фернандеш – 72' 2:2 Угарте – 80'
После 25 туров нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков и занимает 15-е место, находясь в 12 очках от зоны вылета.
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