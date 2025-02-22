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«Шанхай» Слуцкого на последних секундах вырвал победу в матче 1-го тура Суперлиги Китая

«Шанхай» Слуцкого на последних секундах вырвал победу в матче 1-го тура Суперлиги Китая
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В Шанхае (Китай) завершился матч 1-го тура местной Суперлиги сезона-2025, в котором «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, на последних секундах вырвал победу у «Чанчунь Ятай» со счётом 2:1.

Китай — Суперлига . 1-й тур
22 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
2 : 1
Чанчунь Ятай
Чанчунь
1:0 Минейро – 29'     1:1 Лун – 42'     2:1 Андре – 90+7'    

Хозяева открыли счёт на 29-й минуте усилиями бразильского нападающего Сауло Минейро. На 42-й минуте гости отыгрались благодаря голу форварда Тань Луна. Победу же «Шанхаю» принёс гол ещё одного бразильца Андре Луиса на седьмой добавленной ко второму тайму минуте.

Таким образом, «Шанхай Шэньхуа» с победы стартовал в новом сезоне элитного китайского дивизиона. Сезон-2024 команда Леонида Слуцкого завершила на втором месте, уступив чемпионство землякам из «Шанхай Порт», отстав от них всего на одно очко.

Турнирная таблица китайской Суперлиги
Календарь китайской Суперлиги
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