«Шанхай» Слуцкого на последних секундах вырвал победу в матче 1-го тура Суперлиги Китая

В Шанхае (Китай) завершился матч 1-го тура местной Суперлиги сезона-2025, в котором «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, на последних секундах вырвал победу у «Чанчунь Ятай» со счётом 2:1.

Хозяева открыли счёт на 29-й минуте усилиями бразильского нападающего Сауло Минейро. На 42-й минуте гости отыгрались благодаря голу форварда Тань Луна. Победу же «Шанхаю» принёс гол ещё одного бразильца Андре Луиса на седьмой добавленной ко второму тайму минуте.

Таким образом, «Шанхай Шэньхуа» с победы стартовал в новом сезоне элитного китайского дивизиона. Сезон-2024 команда Леонида Слуцкого завершила на втором месте, уступив чемпионство землякам из «Шанхай Порт», отстав от них всего на одно очко.