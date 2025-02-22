Опорник «Урала» Аюпов назвал гол в ворота ЦСКА одним из лучших моментов в карьере

Полузащитник «Урала» Тимур Аюпов поделился воспоминаниями о дебютном матче за екатеринбургский клуб в Российской Премьер-Лиге.

«Такой результат только можно было в лучшем сне представить. Мы победили ЦСКА, я забил гол и был признан лучшим игроком матча. Так что да, дебют за «Урал» в РПЛ у меня получился потрясающим. Да и гол за «Урал» в ворота ЦСКА — один из лучших моментов в карьере», — цитирует Аюпова «РБ Спорт».

Тимур Аюпов выступает за «Урал» с лета 2023 года. В клуб из Екатеринбурга хавбек перешёл из «Оренбурга» в статусе свободного агента. В 1-м туре РПЛ сезона-2023/2024 «Урал» дома одолел ЦСКА (2:1). Один из голов записал на свой счёт Тимур Аюпов.