Хаджи: что такого в продаже Мелёшина? Если заиграет, «Спартак» выкупит его обратно

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи высказался о переходе форварда красно-белых Павла Мелёшина в «Сочи» на постоянной основе.

«Что такого в продаже Мелёшина в «Сочи»? Он уже три года сидит в «Спартаке». Ему надо играть. Если заиграет, его выкупят обратно. «Спартак» сделал всё правильно. То же самое касается и Зорина, которого отдали в «Ахмат» в аренду. Нет никакого смысла их выпускать на 10-15 минут, потому что они чувствуют себя неуверенно психологически. Тренируются и готовятся все вместе, а играют только 10 минут, а иногда вообще не выпускают. Футболист чувствует себя в порядке только тогда, когда играет в основном составе», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Перед стартом текущего сезона «Спартак» отдал в аренду в «Сочи» нападающего Павла Мелёшина. В зимнее трансферное окно «горожане» выкупили права на футболиста. У красно-белых сохраняется опция обратного выкупа воспитанника.