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Эвертон — Манчестер Юнайтед, результат матча 22 февраля 2025, счет 2:2, АПЛ 2024-2025

«Манчестер Юнайтед» добился ничьей в матче с «Эвертоном», отыгравшись с 0:2
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Завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Итоговый результат — 2:2.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
22 февраля 2025, суббота. 15:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Бету – 19'     2:0 Дукуре – 33'     2:1 Фернандеш – 72'     2:2 Угарте – 80'    

В составе «Эвертона» отличились Бету и Абдулайе Дукуре. За «Манчестер Юнайтед» забили Бруну Фернандеш и Мануэль Угарте.

«Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 26 матчей. «Эвертон» находится на 12-й строчке, заработав 31 очко. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 61 очко.

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