«Манчестер Юнайтед» добился ничьей в матче с «Эвертоном», отыгравшись с 0:2

Завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Итоговый результат — 2:2.

В составе «Эвертона» отличились Бету и Абдулайе Дукуре. За «Манчестер Юнайтед» забили Бруну Фернандеш и Мануэль Угарте.

«Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 26 матчей. «Эвертон» находится на 12-й строчке, заработав 31 очко. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 61 очко.