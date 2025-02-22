Владислав Саусь: несколько человек из сборной КНДР могли бы спокойно играть в РПЛ

Полузащитник калининградской «Балтики» Владислав Саусь считает, что некоторые футболисты из национальной команды КНДР смогли бы играть за клуб, выступающий в Российской Премьер-Лиге.

— А в РПЛ кто-то из сборной КНДР смог бы заиграть?

— Думаю, да. Несколько человек могли бы спокойно играть в чемпионате России, — приводит слова Сауся «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Саусь сыграл за «Балтику» 19 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 350 тыс.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика».