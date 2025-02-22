Каряка: дай бог, чтобы Сафонов всем всё доказал и стал первым номером в «ПСЖ»

Экс-полузащитник «Бенфики» Андрей Каряка высказался о выступлении голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в дебютном сезоне в Европе.

«У Сафонова были предпосылки для изучения иностранных языков. Сейчас много критикуют Доннарумму, а у Матвея очень удачный период — он практически не пропускает. Я читал, что «ПСЖ» хочет попрощаться с Доннаруммой и взять другого вратаря на замену. Дай бог, чтобы Матвей всем всё доказал и стал первым номером в «ПСЖ», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Французский «ПСЖ» приобрёл российского голкипера Матвея Сафонова у «Краснодара» в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 20 млн. В текущем сезоне на счету россиянина 10 матчей за парижан во всех турнирах. В них голкипер пропустил шесть мячей.