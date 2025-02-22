Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каряка: дай бог, чтобы Сафонов всем всё доказал и стал первым номером в «ПСЖ»

Каряка: дай бог, чтобы Сафонов всем всё доказал и стал первым номером в «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник «Бенфики» Андрей Каряка высказался о выступлении голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в дебютном сезоне в Европе.

«У Сафонова были предпосылки для изучения иностранных языков. Сейчас много критикуют Доннарумму, а у Матвея очень удачный период — он практически не пропускает. Я читал, что «ПСЖ» хочет попрощаться с Доннаруммой и взять другого вратаря на замену. Дай бог, чтобы Матвей всем всё доказал и стал первым номером в «ПСЖ», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Французский «ПСЖ» приобрёл российского голкипера Матвея Сафонова у «Краснодара» в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 20 млн. В текущем сезоне на счету россиянина 10 матчей за парижан во всех турнирах. В них голкипер пропустил шесть мячей.

Материалы по теме
Сафонов мощно тащит на тренировке «ПСЖ». Видео
Истории
Сафонов мощно тащит на тренировке «ПСЖ». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android