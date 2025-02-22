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Точилин: Глебов — лидер на поле и в раздевалке, этого не хватало «Динамо»

Точилин: Глебов — лидер на поле и в раздевалке, этого не хватало «Динамо»
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Бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о приобретении бело-голубыми экс-защитника «Ростова» Данила Глебова.

«Глебов — именно тот игрок, которого не хватало «Динамо». Он был лидером в «Ростове», фундаментальным футболистом. По своим характеристикам он лидер не только на поле, но и в раздевалке. Этого не хватало «Динамо». Да, много хороших игроков, но лидера, который может потребовать с команды, не хватало. Глебов добавит им стержня», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Данил Глебов провёл 17 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России.

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