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Полузащитник «Балтики» Саусь: будем стараться пройти весну без поражений в Первой лиге

Полузащитник калининградской «Балтики» Владислав Саусь прокомментировал слова главного тренера команды Андрея Талалаева о том, что его команда может пройти весеннюю часть Мелбет Первой лиги без поражений.

«Возможно ли это? Почему нет? Думаю, всё возможно. Будем стараться сделать это», — приводит слова Сауся «РБ Спорт».

После 21 сыгранной встречи калининградская «Балтика» располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков.

В нынешнем сезоне Саусь сыграл за «Балтику» 19 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 350 тыс.