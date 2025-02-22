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AS: Кастаньо уговаривает «Краснодар» отпустить его в «Ривер Плейт»

AS: Кастаньо уговаривает «Краснодар» отпустить его в «Ривер Плейт»
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Опорный полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо уговаривает руководство «горожан» отпустить его в аргентинский «Ривер Плейт». По информации издания AS, колумбийский полузащитник лично общался о потенциальном трансфере с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким и главным тренером клуба Мурадом Мусаевым.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ривер Плейт» готов осуществить переход Кевина Кастаньо из «Краснодара» в зимнее трансферное окно. По данным СМИ, сам Кастаньо также заинтересован в смене клуба, а сумма потенциального трансфера может составить € 8,5 млн.

Кевин Кастаньо перебрался в «Краснодар» из мексиканского «Крус Асуль» в январе прошлого года. «Быки» заплатили за трансфер € 7,3 млн. В текущем сезоне на счету колумбийца 1+4 по системе «гол+пас» в 21 матче во всех турнирах.

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