Точилин рассказал, какую позицию стоило усилить «Динамо» зимой

Бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин высказался по поводу того, какую позицию бело-голубым следовало усилить во время зимнего трансферного окна.

«Мне кажется, «Динамо» надо было приобрести ещё одного центрального нападающего. Ставка на Тюкавина — хорошо, но это один игрок. В глубине состава на этой позиции проблема. Дай бог, чтобы Костя вторую часть провёл ярко, забивал. Тогда можно будет сказать, что трансферная политика была правильной», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали 35 очков и на текущий момент занимают четвёртое место, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на четыре очка.