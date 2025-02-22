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«Ахмат» одержал победу над «Согдианой» на тренировочном сборе в Турции

«Ахмат» одержал победу над «Согдианой» на тренировочном сборе в Турции
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Грозненский «Ахмат» встречался с клубом «Согдиана» из Узбекистана в товарищеском матче в рамках подготовки к старту весенней части чемпионата России. Матч состоялся в турецком Белеке, где клуб из столицы Чечни проводит тренировочный сбор. Игра проходила в закрытом режиме и не транслировалась клубными каналами. «Ахмат» одержал уверенную победу со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
2 : 0
Согдиана
Джизак, Узбекистан
1:0     2:0    

По итогам первой части Российской Премьер-Лиги «Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице и располагается в зоне прямого вылета. В активе команды 13 очков после 18 туров. Отставание от зоны стыков составляет одно очко.

От 12-го места, которое гарантирует сохранение прописки в РПЛ на будущий сезон, «Ахмат» отделяют три очка. Чемпионат возобновится для грозненцев домашним матчем с «Рубином» в 19-м туре РПЛ. Игра пройдёт в субботу, 1 марта.

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