«Ахмат» одержал победу над «Согдианой» на тренировочном сборе в Турции

Грозненский «Ахмат» встречался с клубом «Согдиана» из Узбекистана в товарищеском матче в рамках подготовки к старту весенней части чемпионата России. Матч состоялся в турецком Белеке, где клуб из столицы Чечни проводит тренировочный сбор. Игра проходила в закрытом режиме и не транслировалась клубными каналами. «Ахмат» одержал уверенную победу со счётом 2:0.

По итогам первой части Российской Премьер-Лиги «Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице и располагается в зоне прямого вылета. В активе команды 13 очков после 18 туров. Отставание от зоны стыков составляет одно очко.

От 12-го места, которое гарантирует сохранение прописки в РПЛ на будущий сезон, «Ахмат» отделяют три очка. Чемпионат возобновится для грозненцев домашним матчем с «Рубином» в 19-м туре РПЛ. Игра пройдёт в субботу, 1 марта.