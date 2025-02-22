Тренер «Аталанты» Гасперини заявил, что не планирует продлевать контракт с клубом

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ситуацию со своим контрактом, который истекает 30 июня 2026 года.

«Как было сказано ранее, у всего есть начало и конец. В конце этого сезона мы посмотрим, стоит ли мне доработать контракт до конца или покинуть клуб уже в конце сезона», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Джан Пьеро Гасперини работает в «Аталанте» с 2016 года. За это время итальянский клуб выиграл Лигу Европы в сезоне‑2023/2024 и трижды становился бронзовым призёром чемпионата Италии.

В текущем сезоне после 25 сыгранных матчей «Аталанта» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 51 очко.