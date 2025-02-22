«Крылья Советов» не смогли одолеть «Челябинск» в товарищеском матче

«Крылья Советов» встречались с «Челябинском» в товарищеском матче в рамках подготовки к весенней части сезона. Команды не смогли выявить победителя. Матч завершился безголевой ничьей — 0:0. Напомним, утром сегодняшнего дня «Крылья» уступили в товарищеском матче московскому ЦСКА (2:4).

После 18 туров чемпионата России «Крылья Советов» занимают в турнирной таблице РПЛ 10-е место. В активе подопечных Игоря Осинькина 18 очков. Отставание от занимающего девятое место «Акрона» составляет четыре очка.

Отрыв «Крыльев Советов» от зоны стыковых матчей — два очка. Весенняя часть сезона начнётся для самарцев в субботу, 1 марта. «Крылья Советов» сыграют на выезде с «Краснодаром» в рамках 19-го тура РПЛ.