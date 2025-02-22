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Венеция — Лацио, результат матча 22 февраля 2025, счет 0:0, Серия А 2024-2025

«Лацио» на выезде поделил очки с «Венецией»
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Завершился матч 26-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Венеция» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти. Итоговый результат — 0:0.

Италия — Серия А . 26-й тур
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
0 : 0
Лацио
Рим

Встреча завершилась без забитых мячей. Таким образом, «Венеция» не смогла одержать победу в девятом матче Серии А подряд.

«Венеция» занимает 19-е место в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025. Команда набрала 17 очков за 26 матчей. «Лацио» находится на четвёртой строчке, заработав 47 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи», у которого 56 очков.

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