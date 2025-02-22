Сенников: если бы «Локомотив» хотел занять первое место, усилил бы состав

Известный российский экс-футболист Дмитрий Сенников высказался о трансферной кампании московского «Локомотива» нынешней зимой. Красно-зелёные не приобрели ни одного нового футболиста.

«У «Краснодара» сбалансированный состав, нет травмированных игроков. Всё очевидно — в игровом плане проблем нет. Такая же ситуация и у «Локомотива». Если бы хотели занять первое место, тогда бы усилили состав — взяли бы нападающего и защитника. В «Локомотиве» посчитали, что бессмысленно тратить деньги, а третье-четвёртое место они смогут занять», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 московский «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков.