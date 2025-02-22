Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенников: если бы «Локомотив» хотел занять первое место, усилил бы состав

Сенников: если бы «Локомотив» хотел занять первое место, усилил бы состав
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Дмитрий Сенников высказался о трансферной кампании московского «Локомотива» нынешней зимой. Красно-зелёные не приобрели ни одного нового футболиста.

«У «Краснодара» сбалансированный состав, нет травмированных игроков. Всё очевидно — в игровом плане проблем нет. Такая же ситуация и у «Локомотива». Если бы хотели занять первое место, тогда бы усилили состав — взяли бы нападающего и защитника. В «Локомотиве» посчитали, что бессмысленно тратить деньги, а третье-четвёртое место они смогут занять», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 московский «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Материалы по теме
Дмитрий Сенников: я бы не сказал, что «Локомотив» прям провалил трансферное окно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android