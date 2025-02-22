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Хавбек «Урала» Аюпов: мечтал играть в еврокубках. Видимо, этому не суждено сбыться

Хавбек «Урала» Аюпов: мечтал играть в еврокубках. Видимо, этому не суждено сбыться
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Опорный полузащитник «Урала» Тимур Аюпов поделился мнением о сроках возвращения российских команд в турниры под эгидой УЕФА.

«Когда начинал профессиональную карьеру, мечтал играть в еврокубках. Наверное, моей мечте не суждено сбыться. Но исходя из тех данных, которые у меня были, считаю, что я достаточно хорошо реализовал свой потенциал.

Есть ли надежда, что российские команды вернут в еврокубки? Мне кажется маловероятным, что в течение ближайших нескольких лет российский спорт допустят на международную арену. Безусловно, это произойдет. Но мне кажется, что это вопрос не одного-двух лет, а более длительного периода», — цитирует Аюпова «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях, включая Лигу чемпионов УЕФА, с 2022 года. 31-летний опорник Тимур Аюпов выступает за «Урал» с лета 2023 года. Ранее он защищал цвета таких команд, как «Оренбург», «Пари НН» и «Волга-Олимпиец».

В текущем сезоне в активе Тимура Аюпова 6+1 по системе «гол+пас» в 22 матчах Первой лиги и Кубка России. «Урал» в турнирной таблице Первой лиги занимает четвертое место с 37 очками в 21 матче. Отставание от зоны прямого выхода в Премьер-лигу составляет шесть очков.

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