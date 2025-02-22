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«Урал» победил «Акрон» в товарищеском матче, проигрывая по ходу встречи со счётом 0:2

«Урал» победил «Акрон» в товарищеском матче, проигрывая по ходу встречи со счётом 0:2
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Завершился товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и екатеринбургский «Урал». Игра проходила на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Урал» одержал победу со счётом 4:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Акрон
Тольятти, Россия
Окончен
2 : 4
Урал
Екатеринбург, Россия
1:0     2:0     2:1     2:2     2:3     2:4    

К 20-й минуте «Акрон» повёл со счётом 2:0. «Уралу» удалось забить четыре мяча во втором тайме.

«Акрон» по итогам осенней части сезона-2024/2025 занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка в 18 матчах. После 21 сыгранной встречи «Урал» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков.

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