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«Урал» победил «Акрон» в товарищеском матче, проигрывая по ходу встречи со счётом 0:2

Завершился товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и екатеринбургский «Урал». Игра проходила на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Урал» одержал победу со счётом 4:2.

К 20-й минуте «Акрон» повёл со счётом 2:0. «Уралу» удалось забить четыре мяча во втором тайме.

«Акрон» по итогам осенней части сезона-2024/2025 занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка в 18 матчах. После 21 сыгранной встречи «Урал» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков.