Казанский «Рубин» одержал победу в товарищеском матче с «Оренбургом» со счётом 5:3
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Завершился товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались казанский «Рубин» и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «Спортивный центр Калиста» в Белеке (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Рубин» одержал победу со счётом 5:3.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
5 : 3
Оренбург
Оренбург, Россия
1:0 1:1 2:1 2:2 3:2 4:2 4:3 5:3
«Рубин» по итогам осенней части сезона-2024/2025 занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков в 18 матчах. «Оренбург» заработал восемь очков за аналогичное количество встреч и расположился на 16-й строчке. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.
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