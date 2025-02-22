«Бохум» сыграл вничью с «Вольфсбургом» и впервые с сентября 2024 года покинул зону вылета

В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» принимал на своём поле «Бохум». Игра завершилась результативной ничьей — 1:1.

На 49-й минуте счёт открыл защитник «Бохума» Эрхан Машович. На 81-й минуте ответный мяч «Вольфсбурга» забил полузащитник Маттиас Сванберг.

Ничья принесла «Вольфсбургу» 34-е очко в 23-м матче и позволила подняться на восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Бохум», в свою очередь, довёл количество набранных очков до 15 и поднялся на 16-е место — в зону переходных матчей. Таким образом, «Бохум» опередил «Хайденхайм» на одно очко и покинул зону прямого вылета. В последний раз «Бохум» находился выше 17-го места в Бундеслиге в сентябре 2024 года после ничьей в 4-м туре с «Хольштайном» (2:2). С 6-го по 21-й тур команда располагалась на последнем месте в турнирной таблице.