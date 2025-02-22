Дмитрий Сенников: Глебов — качественный игрок, но не за € 8 млн

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о переходе полузащитника Данила Глебова из «Ростова» в московское «Динамо».

«Ростов» продал Глебова за идеальные деньги! Вырастить футболиста в Ростове и продать — да любой клуб об этом мечтает. Глебов — обычный игрок средней линии. Качественный, хороший, но не за € 8 млн. «Ростов» справится без него. Точно не вылетят, а продавать за такие деньги надо было», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Данил Глебов провёл 17 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России.