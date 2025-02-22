Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Сенников: Глебов — качественный игрок, но не за € 8 млн

Дмитрий Сенников: Глебов — качественный игрок, но не за € 8 млн
Комментарии

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о переходе полузащитника Данила Глебова из «Ростова» в московское «Динамо».

«Ростов» продал Глебова за идеальные деньги! Вырастить футболиста в Ростове и продать — да любой клуб об этом мечтает. Глебов — обычный игрок средней линии. Качественный, хороший, но не за € 8 млн. «Ростов» справится без него. Точно не вылетят, а продавать за такие деньги надо было», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Данил Глебов провёл 17 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
Глебов ответил, общался ли с Карпиным по поводу перехода в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android