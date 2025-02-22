Игорь Дивеев высказался о смене игровой схемы ЦСКА

Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением об изменениях в игровой схеме клуба.

«Я играл в сборной в четыре защитника. Помню, как нужно перестраиваться. Для меня не было ничего тяжёлого. Здесь больше был вопрос, как в центре поля должны действовать наши опорные игроки и как должны перестраиваться», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.