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Сын Марсело подписал контракт с мадридским «Реалом» — Романо

Сын Марсело подписал контракт с мадридским «Реалом» — Романо
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Энцо Алвес, сын бывшего защитника сборной Бразилии и «Реала» Марсело, подписал контракт с мадридским клубом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Отмечается, что 15-летний футболист будет выступать за юношескую команду «сливочных».

Напомним, Марсело выступал за «Реал» с января 2007 по август 2022 года. За время в «Королевском клубе» бразилец пять раз одержал победу в Лиге чемпионов УЕФА. В сентябре 2022 года Марсело перебрался в греческий «Олимпиакос», а карьеру завершил в ноябре прошлого года в составе бразильского «Флуминенсе».

В текущем сезоне мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе подопечных Карло Анчелотти 51 очко после 24 матчей. Возглавляет чемпионскую гонку «Барселона», опережающая «Реал» по дополнительным показателям.

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