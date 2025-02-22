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Боруссия М — Аугсбург, результат матча 22 февраля 2025, счёт 0:3, Бундеслига 2024-2025

«Боруссия» Мёнхенгладбах в меньшинстве проиграла «Аугсбургу» в матче Бундеслиги
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Завершился матч 23-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Аугсбург». Команды играли на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Флорианом Экснером (Билефельд, Германия). «Аугсбург» одержал победу со счётом 3:0.

Германия — Бундеслига . 23-й тур
22 февраля 2025, суббота. 17:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
0 : 3
Аугсбург
Аугсбург
0:1 Клод-Морис – 55'     0:2 Клод-Морис – 61'     0:3 Клод-Морис – 70'    
Удаления: Омлин – 28' / нет

На 28-й минуте хозяева остались в меньшинстве, прямую красную карточку получил вратарь Йонас Омлин. На 55-й минуте полузащитник «Аугсбурга» Алексис Клод-Морис открыл счёт в матче. На 61-й минуте Клод-Морис оформил дубль, а на 70-й минуте — хет-трик.

После 23 сыгранных матчей «Боруссия» М располагается на девятой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 34 очка. «Аугсбург» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 31 очко.

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