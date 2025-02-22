«Кристал Пэлас» на выезде победил «Фулхэм» в чемпионате Англии

«Фулхэм» встречался с «Кристал Пэлас» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Игра проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Главный судья встречи — Роберт Джонс. Матч завершился уверенной победой «Пэлас» со счётом 2:0.

На 37-й минуте защитник «Фулхэма» Йоаким Андерсен отправил мяч в собственные ворота. На 66-й минуте латераль гостей Даниэль Муньос удвоил преимущество «Кристал Пэлас» в игре.

Победа позволила «Кристал Пэлас» увеличить количество набранных очков до 33. После 26 матчей команда занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Фулхэма» осталось 39 очков. «Дачники» располагаются на девятой строчке.